За финансирование ИГ задержаны двое москвичей

Двое жителей Москвы обвиняются в финансировании террористической группировки ИГ*, их отправили в СИЗО, сообщает столичное СУ СК.

В сообщении ведомства отмечается, что уголовное дело по статье «финансирование террористической деятельности» завели на 36-летнего и 31-летнего жителей Москвы. По версии следствия, они систематически переводили денежные средства на расчетные счета участников международной террористической организации ИГ*.

«В ходе расследования уголовного дела направлены запросы о правовой помощи в иностранные государства с целью получения интересующей следствия информации», – отмечается в сообщении СУ СК по Москве.

По ходатайству следствия суд избрал фигурантам дела меру пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в феврале московский окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы коммерсанта из Подмосковья Шамиля Нурмагомедова, обвиняемого в финансировании ИГ.