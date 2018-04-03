В палате московской больницы зарезали пациента

Пациента зарезали в палате больницы на западе Москвы, заведено уголовное дело об убийстве, сообщили в СК.

Как отмечается в telegram-канале СК, утром 3 апреля в палате городской больницы на улице Алябьева нашли тело 61-летнего мужчины с двумя ножевыми ранениями.

Отмечается, что во время нападения в палате предположительно находились другие пациенты.

Заведено уголовное дело по статье «убийство».

В ведомстве собщили, что подозреваемым в преступлении оказался 69-летний сосед по палате, который пояснил, что убитый своими стонами мешал ему спать.