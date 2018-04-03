Ученые обнаружили самую далекую от Земли звезду

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» обнаружили самую дальнюю от Земли звезду, находящуюся в 9 млрд световых лет от нашей планеты.

Как пишет издание Space, эту звезду классифицировали как обычную, что означает ее нахождение в области, содержащей звезды, в которых происходит синтез гелия из водорода, передает РИА «Новости».

Новая звезда, получившая название Икар, стала заметной благодаря явлению, при котором при прекращении сгорания водорода внутри звезда превращается либо в сверхновую, либо в белого карлика.



По данным издания, Икар, под научным названием MACS J1149 Lensed Star 1 (LS1), был обнаружен при помощи гравитационного линзирования. Астрономы пришли к выводу, что Икар является голубым сверхгигантом, больше и ярче Солнца.



Издание отмечает, что новую звезду удалось обнаружить из-за ее удачного расположения на линии обзора телескопа, увеличившего ее в две тысячи раз. «Этот редкий взгляд на далекую звезду может обеспечить окно в то, как в целом звезды развиваются, особенно светящиеся очень сильно», – говорится в заявлении группы астрономов из Университета Калифорнии, сделавших открытие.



Ученые отметили, что впервые наблюдают отдельную обычную звезду на расстоянии в 9 млрд световых лет.

Напомним, в марте 2018 года орбитальная обсерватория «Кеплер» в окрестностях Солнечной системы обнаружила 15 новых экзопланет, одна из которых, предположительно, обладает океанами и земной атмосферой.