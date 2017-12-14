Установлена вся цепочка причастных к теракту в петербургском метро

Следствие по поводу теракта в метро Петербурга почти завершено, удалось установить всех причастных к организации преступления, сообщает СК.

Как отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства, в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга в апреле 2017 года находится в завершающей стадии.

В ведомстве подчеркнули, что совместно с ФСБ следствию «удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей».

«Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», – отмечается в сообщении СК.

Также в ведомстве отметили, что «именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы».

По уголовному делу о теракте в метро Петербурга в качестве обвиняемых привлечено 11 человек. В настоящее время все они находятся под стражей.

Напомним, в результате теракта в метро Петербурга, который произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», погибли 15 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

Обвинение по делу о теракте в Петербурге предъявлено 11 фигурантам.