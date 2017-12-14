Установлена вся цепочка причастных к теракту в петербургском метро

Взгляд
3 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
Разделы

Для экспансии российских товаров в Китай наступает подходящий момент

России может быть выгодна торговая война США с Китаем через несколько летФото: Carlos Barria/Reuters
Торговая война Китая и США перешла в новую стадию: Пекин подготовил собственные ограничения для Вашингтона. Известно, что Белоруссия изрядно выиграла на санкционных запретах в России – может ли Россия получить такую же роль, сыграв на китайско-американских противоречиях? И какие российские товары могли бы пользоваться спросом в Китае? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем настоящее время отличается от холодной войны

27 октября 1961 года в Берлине советские и американские танки стояли друг напротив другаФото: US Army
Обострение отношений между Россией и Западом часто называют беспрецедентным. Однако при всей напряженности и накале страстей в российско-американских и российско-английских отношениях сопоставлять ситуацию с худшими временами холодной войны все-таки неправильно. Есть масса примеров того, что десятки лет назад Москва и Вашингтон стояли на куда более опасной черте. Подробности...
Перейти а раздел…

Робот-почтальон провалил первое задание

От аппарата ценой с приличный автомобиль остались одни обломкиФото: Андрей Огородник/ТАСС
XXI век пришел в глухую российскую провинцию – Бурятия стала первым регионом, где начались испытания доставки посылок с помощью беспилотников. Первый же испытательный запуск завершился провалом, дорогостоящий аппарат разбился. В чем причина неудачи и при каких условиях подобный способ доставки почты станет в России массовым? Подробности...
Перейти а раздел…

США выдвигают против России новое оружие «первого удара»

СМИ характеризуют Накасонэ как того, кто «выигрывал все главные битвы»Фото: Aaron Bernstein/Reuters
Следом за Джоном Болтоном в администрации Трампа появился еще один человек, которого России стоит опасаться. Новый глава АНБ Пол Накасонэ желает превратить доверенную ему структуру в оружие первого удара и уже подчеркнул, что направлено оно будет против РФ. Важно подчеркнуть: ничего подобного в истории противостояния России и США никогда прежде не было. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Подход к освобождению захваченных американцами граждан России должен быть пересмотрен

Игорь Молотов, писатель, публицист
Через Атлантику пролетают борта с высланными дипломатами, в Лондоне в эти минуты пишут России обвинительный приговор. Дипломатия выглядит анахронизмом. В понедельник из оплота демократии пришла очередная неутешительная новость. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Три рациональных вывода из «британского безумия»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Отношения между Россией и Западом оставляют желать лучшего. Во всех СМИ говорят о новой холодной войне. Нашу страну все время «сдерживают» и «наказывают». Но действительно ли этим «вирусом» заразился весь Запад? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Акции памяти жертв кемеровской трагедии прошли в том числе в Киеве

      Акции в память о погибших на пожаре в Кемерово прошли не только в городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и многих других, но и в Киеве. Сотни людей приходят к импровизированным мемориалам, посвященным жертвам трагедии
      Подробности...

      Пожар в детской комнате ТЦ «Зимняя вишня» привел к трагедии

      Пожар, начавшийся с детской комнаты расположенного в Кемерове ТЦ «Зимняя вишня», привел к трагедии. Более 30 человек погибли, около 70 числятся пропавшими без вести, большинство из них дети. Объявлен режим чрезвычайной ситуации
      Подробности...

      Коричневые дожди прошли на Кубани

      В некоторых городах Краснодарского края 23 марта прошли коричневые дожди. Синоптики связывают это с песчаной бурей, пришедшей со стороны Средиземного моря. Блогеры активно публикуют фотографии необычного природного явления
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?
        • Это влияние растет

        • Это влияние сохраняется на прежнем уровне

        • Это влияние исчезает

        Должен ли Грудинин, как честный человек, после выборов сбрить усы?
        • Да

        • Нет

        Главе Китая разрешили править бессрочно. В России, как и в США, занимать должность президента можно только два срока подряд. Нужны ли подобные ограничения для лидера страны?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Установлена вся цепочка причастных к теракту в петербургском метро
          Украинских пограничников объявили пиратамиПхеньян и Сеул могут объявить об отказе от ядерного оружияВпервые показан радар ЗРС С-500 «Прометей»«Приморские партизаны» выступили с последним словом
          Савченко предложила концепцию изменений на УкраинеВ США умер «первый шпион времен холодной войны»Российский флот прекратил поиски пропавшей аргентинской подлодкиЭкс-главком ЧФ объяснил передислокацию Каспийской флотилии
          Захваченные крымские рыбаки отказались признавать себя украинцамиНазваны сроки начала испытаний первого построенного в Китае авианосцаНемецкие СМИ призвали начать «новую главу» в отношениях с МосквойПредсказано, когда искусственный интеллект сможет заменить человека

          Главная тема


          Чем настоящее время отличается от холодной войны

          «жесткие люди»


          Бывший посол оценил вероятность военного конфликта между Россией и США

          «сигнал агрессии»


          Новейшая российская бомба «Дрель» напугала британцев

          «сценарий Судного дня»


          Обама выкопал под Белым домом бункер на случай ядерной войны

          «дипсобственность захватывают»


          В МИДе опасаются, что США «давят бульдозером»

          20 лет в тюрьме США


          Трамп ответил по поводу помилования летчика Ярошенко

          «в хорошей форме»


          Канделаки с силовой тренировки пришла в Госдуму в поисках депутата Слуцкого

          отравление «Новичком»


          Британские СМИ узнали, что Скрипалей отравили российской гречкой

          обложка New York Magazine


          Трампа выставили свиньей

          «Британское безумие»


          Дмитрий Дробницкий: В антироссийском западном блоке зияют «зловещие бреши»

          Борис Джонсон и Достоевский


          Лев Пирогов: Съел, дурацкий русский? Ядерный двигатель у него… А вот световой меч – не хочешь?

          «наши западные партнеры»


          Ирина Алкснис: Кадровая деградация дошла до такой степени, что система стала невменяема

          на ваш взгляд


          Вынесен приговор одному из лидеров российского преступного мира. Как вы оцениваете влияние криминальной культуры в современном российском обществе?

          Установлена вся цепочка причастных к теракту в петербургском метро

             3 апреля 2018, 08:28
          Фото: Global Look Press
          Текст: Антон Касс

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Следствие по поводу теракта в метро Петербурга почти завершено, удалось установить всех причастных к организации преступления, сообщает СК.

          Как отмечается в пресс-релизе на сайте ведомства, в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК расследование уголовного дела о теракте в метрополитене Петербурга в апреле 2017 года находится в завершающей стадии.

          В ведомстве подчеркнули, что совместно с ФСБ следствию «удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей».

          «Этот теракт совершен одним из радикальных исламистских террористических сообществ. Особую сложность представлял тот факт, что заказчик, организатор и исполнители террористического акта даже не были знакомы между собой и поддерживали связь посредством современных средств коммуникации», – отмечается в сообщении СК.

          Также в ведомстве отметили, что «именно тщательный анализ так называемых электронных следов, которые остаются при таких способах связи, позволил в кратчайшие сроки изобличить и установить всех участников преступной группы».

          По уголовному делу о теракте в метро Петербурга в качестве обвиняемых привлечено 11 человек. В настоящее время все они находятся под стражей.

          Напомним, в результате теракта в метро Петербурга, который произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт», погибли 15 человек. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

          Обвинение по делу о теракте в Петербурге предъявлено 11 фигурантам.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............