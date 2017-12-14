В США умер «первый шпион времен холодной войны»

Американский разведчик времен холодной войны Ирвинг Айзексон, шпионивший за советскими гражданами в ГДР, скончался в возрасте 102 лет.

Айзексон скончался в среду в хосписе в городе Оберн (штат Мэн), передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Portland Press Herald.

После отставки бывший разведчик издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен холодной войны.

Айзексон родился в 1915 году. Как пишет издание, во время Второй мировой войны его направили в Великобританию для работы Управлении стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР.

Напомним, газета ВЗГЛЯД сообщала, что ЦРУ решило вернуться к приоритетам времен противостояния с СССР.