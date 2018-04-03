Названы сроки начала испытаний первого построенного в Китае авианосца

Тестовое плавание первого построенного в Китае авианосца запланировано на конец апреля в Бохайском заливе, сообщают местные СМИ.

Как пишет газета South China Morning Post , второй китайский авианосец Type 001A, который стал первым собственного производства, спустили на воду в апреле 2017 года. Длина авианосца 315 метров, ширина – 75 метров, вес – 70 тыс. тонн, крейсерская скорость – 31 морской узел. На борту могут базироваться 36 истребителей «Цзянь-15» (J-15), передает РИА «Новости».

«Пекин организует церемонию по случаю первого плавания, потому что Type 001A – первый авианосец, который был полностью спроектирован и построен китайскими судостроителями. Тестовый рейс корабля скорее всего состоится накануне 69-й годовщины основания ВМС Народно-освободительной армии Китая 23 апреля», – передает источник издания.

По словам другого источника, во время первого плавания протестируют силовые установки, живучесть судна, радиолокационную система, система наблюдения и связи и другие базовые функции корабля.

Напомним, в 2017 году на воду был спущен второй по счету авианосец, ставший первым собственного китайского производства. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2018 году.

Кроме того, на судостроительной верфи в Шанхае в прошлом году началось строительство третьего китайского авианосца.