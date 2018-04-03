В ФПИ предсказали, когда искусственный интеллект сможет заменить человека

Руководитель направления информационных исследований Фонда перспективных исследований Сергей Гарбук, занимающий также должность заместителя гендиректора ФПИ, спрогнозировал срок, через который системы искусственного интеллекта будут способны заменить человека.

По его словам, системы искусственного интеллекта могут заменить человека в течение 10-15 лет, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что прежде всего речь идет «о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни».

В то же время некоторые интеллектуальные системы, не уступающие человеку в решении конкретных прикладных задач, могут быть созданы уже сегодня, уверен Гарбук. Так, искусственный интеллект уже догнал человека в распознавании лиц и речи, выделения объектов на изображениях со сложным фоном.

Напомним, ранее российские ученые из Саратовского государственного технического университета им. Гагарина (СГТУ) рассказали, что научили искусственную нейронную сеть сомневаться.