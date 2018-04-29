Саакашвили: Дело не в сильном Путине, а в слабой Европе

Проблема Европы заключается не в сильной России и ее президенте Владимире Путине, а в очень слабых европейских политиках, заявил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью Al Jazeera.

«Проблема состоит в недостатке лидерства. В Европе у нас лишь тактики, и никто не хочет брать на себя ответственность. Как результат, Путин манипулировал ими. И дело не в том, что Путин очень сильный, а в том, что такого рода лидеры очень слабые. В Европе сегодня нет лидерства. Оно очень блеклое», – приводит слова Саакашвили ИноТВ.

Экс-президент Грузии предостерег от «большой войны в Европе», которая, уверен он, обязательно начнется, если европейцы и дальше будут такими же слабыми.

Ранее в воскресенье Саакашвили собрал в Амстердаме лидеров нескольких грузинских оппозиционных партий, предложив им объединиться и координировать действия по смене действующей власти.

Напомним, экс-президент Грузии Саакашвили лишен грузинского гражданства, на родине в его отношении возбуждено несколько уголовных дел.