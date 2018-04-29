Пьяный мужчина стал стрелять в продавщицу из-за отказа продавать алкоголь

Нетрезвый житель Волоколамска в Московской области ранил в ногу из охотничьего ружья продавщицу, которая отказалась продавать ему алкоголь, сообщили в ГУМВД России по Подмосковью.

На сайте ведомства говорится, что стрельба произошла у магазина, расположенного в СНТ «Горняк-2».

Полицейские выяснили, что пьяный 42-летний местный житель пошел в магазин за алкоголем с обрезом охотничьего ружья. Угрожая 41-летней владелице магазина, он потребовал дать ему спиртное. Получив отказ, он выстрелил ей в ногу.

После этого между ним и 53-летним мужем женщины произошел конфликт, в результате которого оба получили ранения различной степени тяжести, добавили в ГУМВД.

Все участники конфликта госпитализированы, им оказывают помощь в районной больнице, а зачинщик конфликта взят под стражу.

Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, нападавшему грозит лишение свободы до 15 лет.

Ранее в воскресенье после сообщений о стрельбе из автомобиля на Калужском шоссе в Москве остановили машину, задержаны два человека.