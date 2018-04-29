Сирийские войска выбили союзников США из четырех поселений

Сирийские правительственные силы вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на восточном берегу реки Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор, передает сирийское национальное информационного агентство SANA.

Речь идет о поселениях Джейнена, Аль-Джиа, Шамра аль-Хисан и Хувейджат аль-Маиишия. Они контролировались боевиками арабо-курдских «Сирийских демократических сил», которых поддерживает международная коалиция во главе с США, передает РИА «Новости».

Боевики оккупировали часть территории Сирии под предлогом борьбы с террористической группировкой «Исламское государство*», говорится в сообщении SANA.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии.