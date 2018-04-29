Власти Москвы объявили «парковочные каникулы»

«Парковочные каникулы» в Москве пройдут с 29 апреля по 2 мая включительно, сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, пояснив, что в эти дни парковка будет бесплатной.

Также плата за парковку не будет взиматься 9 мая, передает «Интерфакс».

«Парковочные каникулы» проводятся в Москве по праздникам регулярно – в частности, ее делали бесплатной с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.