Сенатор США сравнил расходы и эффективность Москвы и Вашингтона в киберсфере

США тратят на военные нужды больше России, но в плане освоения киберпространства уступают Москве, заявил старший демократ спецкомитета Сената США по разведке Марк Уорнер.

Он напомнил, что был одобрен бюджет Пентагона в 700 млрд долларов и поинтересовался, являются ли оборудование и вооружения, которые закупают США, современными.

«Бюджет обороны России составляет 68 млрд долларов, и они выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве», – приводит слова сенатора ТАСС со ссылкой на CNN.

Американцы «все еще пытаются вникнуть в суть технологий 2016 года», заявил Уорнер, имея в виду якобы случившееся «вмешательство» Москвы в выборы в США.

Сенатора беспокоит, что противники США воспользуются отставанием Вашингтона и применят на американских выборах в 2018 и 2020 годах новые методы, к которым американская сторона «пока действительно не готова».

Он прогнозирует повторение скандальной ситуации с передачей британской компании Cambridge Analytica личных данных десятков миллионов пользователей Facebook. По его мнению, законодатели действуют с опозданием, не учитывают скорость развития технологий.