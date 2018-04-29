Вашингтон призвал «страны по всему миру» ввести санкции против Ирана

США обращаются к другим государствам с призывом ввести санкции против Ирана из-за его ракетной программы, заявил советник госсекретаря по политическим вопросам Брайан Хук.

Хук сообщил, что США «призывают страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана». Он отметил, что данной теме, в частности, уделялось много внимания на переговорах с Европой.

Кроме того, этот вопрос станет главным на переговорах нового руководителя Госдепа Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, как сообщали СМИ, Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики».