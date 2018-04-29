Пушков оценил европейский «потенциал сопротивления» США

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал оценку способности Европы к сопротивлению США.

Он прокомментировал в Twitter планы Вашингтона «диктовать условия торговли Европе». По мнению Пушкова, Европа «будет возмущаться, но условия примет», так как почти полностью лишена «потенциала сопротивления США».