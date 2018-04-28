Режиссер первой экранизации «1984» скончался в Канаде

В Ванкувере скончался 98-летний британский режиссер Майкл Андерсон, сообщают СМИ.

Об этом сообщает RT со ссылкой на Variety.

Фильм Андерсона «Вокруг света за 80 дней» (1956 год) получил пять «Оскаров».

Кроме того, Андерсон известен работами над фильмами «Бегство Логана», «Молодая Екатерина», а также первой экранизацией романа Джорджа Оруэлла «1984».