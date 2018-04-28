Россияне возмутились акцией «Дегустация блокадного хлеба»

Пользователи сети обрушили множество негативных комментариев на авторов акции «Дегустация блокадного хлеба» в Псковской области, после чего организаторы сменили название мероприятия.

Афиша с приглашением стать участником акции появилась в социальных сетях, сообщает «Комсомольская правда». Акцию поддержало местное «Русское радио».

Ветеранам и жителям города Великие Луки было предложено после завершения парада Победы прийти к памятнику героя Александра Матросова, где можно будет попробовать вкус хлеба, который спас тысячи жизней в блокаду.

Пользователи соцсетей выразили бурное негодование по поводу названия акции - употребление слова «дегустация» в этом контексте показалось им кощунственным.

Скандал заставил великолукское «Русское радио» отказаться от названия мероприятия. Руководитель ООО «Объединенная творческая группа» Дмитрий Вознесенский, осуществляющего вещание «Русского радио» в Великих Луках, объяснил, что «дегустация блокадного хлеба – это межрегиональный проект».

Вознесенский также ответил на вопрос, видит ли он противоречия между словом «дегустация» и словосочетанием «блокадный хлеб». «Придите, покушайте хлеба» – некорректно будет звучать. Много думали, но пришли именно к этому варианту», – цитирует ПАИ предпринимателя.

Позднее Вознесенский сообщил, что, «поскольку слово «дегустация» никому не нравится», от него решили отказаться. В итоге акция будет называться просто «Блокадный хлеб», листовки перепечатают, с них уберут логотип «Русского радио», добавил коммерсант.

С декабря 1941 года максимальная норма хлеба по специальным карточкам в блокадном Ленинграде составляла 200 граммов для рабочих и 125 для всех остальных. Продукт готовили из небольшого количества муки, жмыха, целлюлозы, соды, отрубей.

Блокада Ленинграда – военная блокада города Ленинграда немецкими, финскими и испанскими войсками с участием добровольцев из Северной Африки, Европы и военно-морских сил Италии во время Великой Отечественной войны. Длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – 872 дня. В ходе блокады от голода погибли более 600 тыс. ленинградцев.