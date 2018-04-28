Россия, Турция и Иран согласовали конкретные шаги по Сирии

По итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств России, Турции и Ирана в Москве стороны приняли совместное заявление, в котором подчеркивается безальтернативность политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии.

Как отметил глава МИД Сергей Лавров, урегулирование сирийского кризиса должно происходить на основе резолюции 2254, на основе рекомендаций Конгресса нацдиалога в Сочи, передает РИА «Новости».

Лавров сообщил, что Россия, Турция и Иран договорились о конкретных шагах по сирийскому урегулированию. «Мы при этом отметили, что будем противостоять попыткам подорвать нашу совместную работу, и подчеркнули, что астанинский формат прочно стоит на ногах», – добавил российский министр.

«Сегодня мы… также отметили абсолютную недопустимость попыток разделить Сирию по этноконфессиональным линиям», – заявил Лавров.

Министр отметил, что удары Великобритании, Франции и США по Сирии отбросили назад политическое урегулирование в этой стране. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что действия Лондона, Парижа и Вашингтона были неправомерными, атака совершена под «абсолютно надуманным предлогом, не дождавшись, когда эксперты Организации по запрещению химического оружия начнут свою работу».

Ранее в субботу Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию.