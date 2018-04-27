Поклонники похвалили новую прическу Пугачевой

Подписчики Аллы Пугачевой похвалили ее новую прическу. Примадонна опубликовала кадры с празднования дня рождения дизайнера Игоря Гуляева.

Подписчики певицы Аллы Пугачевой удивились, как хорошо выглядит примадонна. Артистка в Instagram опубликовала кадры с празднования дня рождения дизайнера Игоря Гуляева.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 27 Апр 2018 в 3:28 PDT

«Очень красивая и молодая, потрясающая прическа! Так держать!», – считает irinatitova195955.

«Только счастливая женщина может так потрясающе выглядеть как выглядишь ты Алла и за это спасибо Максиму Галкину, который сделал тебя счастливой», – отметила lubovdrobinska.

«Алла, красотка! Перезагрузка удалась. Новый виток молодости и красоты! Спасибо за пример, вы чудо! Скольким людям вы дали силы. И сейчас ведете своим примером. Обожала и обожаю вас», – написала larisa_nsd.



Напомним, певица опубликовала селфи без макияжа и прически, к тому же высунула язык. Фото вызвало восторг у подписчиков, многие из которых, впрочем, не узнали примадонну.

Ранее в соцсетях в ответ на критику своей внешности певица Алла Пугачева призналась подписчикам, что резко стареет, ей трудно ходить и дышать.