Власти Москвы согласовали семь демонстраций на 1 мая

Власти российской столицы согласовали семь крупных демонстраций на 1 мая, участие в них могут принять около 130 тыс. человек, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

«В Москве на 1 мая согласовано семь акций, в том числе объединенные. В них могут принять участие до 130 тыс. человек. Мероприятия пройдут по всему городу», – сказал Черников, передает ТАСС.

По его словам, Московская федерация профсоюзов проведет демонстрацию на Красной площади, где может собраться до 120 тыс. человек. ЛДПР проведет митинг в честь 1 мая на Пушкинской площади у памятника Пушкину с количеством участников до 3 тыс. человек.

КПРФ в Первомай проведет демонстрацию, посвященную Международному дню солидарности трудящихся, на участке от Калужской площади по Большой Якиманке с последующим митингом на Театральном проезде у памятника Карлу Марксу. Количество участников - до 5 тыс. человек. Также партия запланировала демонстрацию в Зеленограде с участием до 800 человек. Шествие пройдет от Центрального проспекта по Яблоневой аллее, улице Юности с митингом у театра «Ведогонь».

«Левые» и партия «Другая Россия» организуют совместную акцию для привлечения внимания граждан к необходимости соблюдения законодательства и защиты их прав. Шествие пройдет по улицам Заморенова, Трехгорный вал, Краснопресненская застава, митинг – на площади Краснопресненская застава у памятника героям 1905 года. Согласованное количество участников - 450 человек.

Политическая партия «Справедливая Россия» проведет митинг для привлечения внимания общественности к программам и целям партии. Акция состоится в парке Красная Пресня с количеством участников до 700 человек.