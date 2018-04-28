Назарбаев назвал Россию «Богом данным соседом»

Казахстанcкий лидер Нурсултан Назарбаев, открывая XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана, заявил, что Астана выстроила с Москвой очень близкие отношения.

«Россия – это исторический наш сосед, как говорится, Богом данный. И до нас жили, и мы живем, и наши дети будут жить в соседстве, дружбе и понимании. Мы построили очень близкие отношения, как образец межгосударственных отношений, между Россией и Казахстаном. Мы верны этому принципу, и мы должны его соблюдать, потому что это отвечает коренным интересам Казахстана. Уверен, что и для России тоже», – сказал Назарбаев, передает РИА «Новости».

Президент Казахстана отметил, что у Астаны дружественные отношения с соседями.

Напомним, в феврале Назарбаев потребовал новых ограничений для русского языка.