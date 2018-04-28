Анкара высказалась за территориальную целостность Сирии

Турция выступает за территориальную целостность Сирии, заявил глава внешнеполитического ведомства страны Мевлют Чавушоглу на встрече с российским и иранским коллегами Сергеем Лавровым и Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«Мы полностью поддерживаем территориальную целостность страны [Сирии]», – приводит его слова ТАСС.

Чавушоглу выразил уверенность в том, что, «несмотря на существующие некоторые проблемы на местах», Россия, Турция и Иран будут продолжать совместную работу и «честно выполнять наши решения», в том числе конституционную комиссию и ее формирование, и помогут сирийскому народу «прийти к цели».

Ранее в субботу Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию. Он также заявил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.