Лавров рассказал о попытках помешать сирийскому урегулированию

Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога в Сирии, заявил министр иностранных дел России перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.

«Мир в Сирии, как показывают события последних недель, наверное, нужен не всем. Каждый раз как в сирийском урегулировании появляется надежда, по ней – по надежде – наносится удар», – приводит его слова РИА «Новости».

Лавров подчеркнул, что необходимо срочно согласовать коллективные меры в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.

Глава МИД также заявил, что Россию сильно тревожит ситуация вокруг иранской ядерной программы.