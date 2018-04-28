При ракетном обстреле из Йемена погиб саудовский поданный

В результате падения обломков одной из ракет, пущенных хуситами из Йемена, погиб один подданный Саудовской Аравии, сообщает телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя гражданской обороны в районе Джизан Яхью Абдаллу аль-Кахтани.

По информации телеканала, также были повреждены некоторые дома и автомобили в этом районе, передает РИА «Новости».

Сообщается, что системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили четыре баллистические ракеты, выпущенные мятежниками. Ракеты были уничтожены в воздухе над провинцией Джизан на юге королевства, передает ТАСС.

Напомним, в понедельник глава политбюро йеменских повстанцев «Ансар Аллах» (также известных как хуситы), руководитель Высшего политического совета Йемена Салих ас-Саммад был убит в результате авианалета.