Бегство литераторов из нобелевской комиссии по литературе стало повальным

Писатель и переводчик Сара Стридсберг подала заявление об уходе из Шведской академии, присуждающей Нобелевсскую премию по литературе, сообщается в пресс-релизе академии.

«Шведская академия хотела бы проинформировать, что 27 апреля Сара Стридсберг сообщила о желании сложить с себя обязанности члена академии», – передает РИА «Новости» сообщение Шведской академии.

Стридсберг стала седьмым членом академии, покинувшим ее за последний месяц.

18 членов академии избираются пожизненно, прежде не существовало формальной процедуры выхода из нее.

Кризис в академии начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах. Проведенное внутреннее расследование вызвало раскол среди академиков.

Напомним, 19 апреля Поэт Лотта Лотасс объявила об уходе из Шведской академии, присуждающей Нобелевскую премию в области литературы.

В среду сообщалось, что присуждающая Нобелевскую премию в области литературы Шведская академия может отложить вручение награды до следующего года из-за секс-скандала в учреждении.