Кремль посоветовал США прочитать собственный доклад о «вмешательстве» России

Соединенным Штатам следует ознакомиться с рассекреченным докладом, опубликованным комитетом по разведке палаты представителей Конгресса США по результатам расследования мнимого «вмешательства» России в американские выборы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали», – приводит его слова РИА «Новости».

Песков надеется, что в США «найдутся любознательные следопыты», которые ознакомятся с текстом и «будут изумлены», начнут задавать вопросы о том, откуда взялась истерика вокруг мнимого «вмешательства» России.

Накануне комитет по разведке палаты представителей Конгресса США распространил рассекреченный доклад по якобы имевшему место «российскому вмешательству» в американские выборы. В обнародованном документе подтверждено, что комитет не нашел никаких свидетельств «сговора» между штабом Дональда Трампа и российским правительством.

После этого Дональд Трамп заявил, что с Вашингтону было бы хорошо поладить с Москвой.