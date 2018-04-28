Штормовое предупреждение объявлено в Москве

Во второй половине дня субботы ожидается усиление ветра и гроза, сообщают синоптики.

«С 12.30 до 18.00 в Москве ожидается сильный ветер с порывами 15 м/c и выше», – передает «Интерфакс» со ссылкой на московское метеобюро.

Напомним, ураган, обрушившийся на столичный регион в субботу, 21 апреля, повалил в Москве порядка 900 деревьев.

В результате разгула стихии с Москве пострадали 17 человек, из них 14 были госпитализированы.

Во время урагана погибла 13-летняя девочка, которую накрыло внезапно взлетевшим от порыва ветра мусорным баком.

В больнице скончалась пожилая женщина, пострадавшая во время урагана.