Кремль анонсировал участие Путина в заседаниях по спорту и культуре

Президент Владимир Путин 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«3 мая абсолютно рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки чемпионата мира по футболу, состоится заседание набсовета соответствующего», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он рассказал также, что Путин встретится с председателем Союза театральных деятелей России Александром Калягиным для обсуждения вопросов развития театра.



«У него (Путина) идут обычные встречи, но сегодня он еще до середины дня в целом планирует позаниматься театром, вопросами развития театра. Вы знаете, что он поддерживает очень теплые и деловые отношения с Александром Калягиным в его ипостаси еще председателя Союза театральных деятелей. Они сегодня планируют встретиться, чтобы поговорить по театральным делам», – сказал Песков.



По его словам, в ближайшие дни также не исключены международные телефонные разговоры.



«Учитывая, что сейчас будут длинные выходные, у нас нельзя исключать международных телефонных разговоров. Мы будем вас на этих днях информировать, давать соответствующие сообщения пресс-службы», – сказал Песков.