Новое фото «приунывшего» Киану Ривза стало мемом

Папарацци засняли американского актера Киану Ривза во время съемок третьей части фильма «Джон Уик»; снимок продолжает серию фото с грустным Ривзом, превратившихся в сетевые мемы.

На фотографиях актер в одиночестве курит в перерыве между съемками третьей части фильма «Джон Уик», где он играет главную роль, сообщает Life.

Примечательными фото сделало свойственное Ривзу грустное и потерянное выражение лица – папарацци с 2010 года публикуют подобные снимки актера, каждый из которых превращается в мем.

Героем интернета Ривза сделала фотография восьмилетней давности, где он в полном одиночестве ест сэндвич, сидя на скамейке. При этом актер выглядит очень грустным и потерянным.

Keanu Reeves smoked a cigarette on the street, New York (8 Photos) https://t.co/CsCf0AebNM pic.twitter.com/0rIH8fJia3 — Kat (@Keanuital) 27 апреля 2018 г.

Затем он привлек внимание пользователей интернета, когда было опубликовано фото, где Ривз в одиночестве отмечает свой день рождения: он сидел на улице, вместо праздничного стола – кофе и кекс с одной свечкой.