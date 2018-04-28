Песков опроверг рекомендации кабмину «снизить медийную активность»

Сообщения о якобы рекомендациях российскому правительству «снизить медийную активность» до инаугурации президента не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, это не так. … Вы знаете, что президент является сторонником сосредоточенной работы, невзирая на какие-то электоральные или бюрократические циклы. Президент всегда говорит и требует, несмотря ни на праздники, ни на что, чтобы работа велась ритмично, планомерно и целенаправленно», – заявил Песков.

По его словам, «никогда такого не было и нет, это сообщение просто не соответствует действительности», передает РИА «Новости».

Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Инаугурация Владимира Путина пройдет 7 мая.