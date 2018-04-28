Исполнявший роль Отелло ивановский школьник ранил себя кинжалом

Подросток, исполнявший роль Отелло в школьном спектакле в Иваново, ранил себя кинжалом, в отношении учительницы возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, 23 апреля 16-летний школьник играл Отелло в спектакле в рамках «Шекспировских чтений» и ранил себя кинжалом. «Указанный кинжал не являлся бутафорским и был использован в качестве реквизита по инициативе учительницы подростка, которая принесла кинжал из дома», – сообщает СУ СКР по Ивановской области.

Мальчик был доставлен в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, но угрозы его жизни нет.

В отношении учительницы, принесшей кинжал, было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале апреля школьник в Саратовской области погиб, после того, как на него обрушилась кирпичная стена, на которой он отрабатывал удары.