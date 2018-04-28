Кремль назвал условие продолжения диалога по иранскому атому

Незыблемость совместного всеобъемлющего плана действий по иранской атомной программе (СВПД) – главное, без этого не будет платформы для продолжения диалога, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы знаем позицию европейских коллег относительно того, что сделка должна быть сохранена, достаточный или недостаточный шаг - это другой вопрос, но это единственный субстантивный консенсус, который удалось достигнуть между всеми заинтересованными сторонами. В результате очень напряженной работы. Поэтому любое продолжение и совершенствование ситуации в плане дальнейшего регулирования может осуществляться только на базе чего-то субстантивного. И вот это что-то субстантивное – это как раз СВПД», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, считают ли в Кремле, что после слов Меркель о том, что СВПД – это недостаточный шаг, над сделкой нависла большая угроза, чем до переговоров и о том, каких шагов Россия ждет от европейских партнеров.

«Главное – это незыблемость этой сделки, а иначе не будет платформы для продолжения контактов, для продолжения диалога», – ответил Песков на вопрос, допускает ли он продолжение работы на основе этой сделки.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу даже не пытались скрыть разногласия по ядерной сделке с Ираном и торговыми отношениями между Соединенными Штатами и Европой. Встреча в Белом доме, судя по всему, не принесла никаких результатов.