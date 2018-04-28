Краснодарский курсант рассказал о посадке самолета «на брюхо»

Курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков Михаил Еманов заявил, что принял решение сажать поврежденный самолет «на брюхо», спасая дорогостоящую технику.

«Быстро в моей голове я вспомнил все те действия, которые мы отрабатывали на тренажерах при подготовке к полету. Я просто знал, что делать. И я не покинул машину, потому что спасал эту дорогостоящую технику», – передает РИА «Новости» слова Еманова в эфире телеканала «Россия 24».

Курсант рассказал также, что, когда произошел удар, он не сразу понял, что это происходит в реальности, но «быстренько пришел в себя».

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о том, как курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища экстренно посадил самолет после того, как в двигатель влетела птица.