Центр Москвы перекроют из-за первомайских демонстраций

Движение на улицах в центре Москвы перекроют из-за праздничных демонстраций 1 мая, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

По сообщению ЦОДД, с 6.30 1 мая будет перекрыто движение на улицах Ильинка, Варварка, площади Васильевский спуск, Москворецком мосту, с 9.00 мск автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице (от Пушкинской площади до улицы Охотный ряд), Охотному ряду и Моховой улице, передает РИА «Новости».

Также с 11.00 до 15.00 движение будет перекрыто на Калужской площади, улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, на Малом и Большом Каменных мостах, а также Театральной площади.



При этом движение на всех участках будет открываться по мере прохождения колонн.



Кроме того, с 13.00 до 16.30 для движения будут закрыты улицы Заморенова, Трехгорный вал и Красная Пресня, в 16.00 закроют улицу Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова, а с 13.00 и до 17.30 на улицах Маршала Бирюзова и Маршала Василевского.