Мать напавшего на школу в Башкирии подростка рассказала о травле в классе

Подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе, травили одноклассники из-за его болезни, сообщила мать подростка Лариса Тагирова.

«Ребенка постоянно травили его одноклассники, когда узнали, что он плохо слышит. Мы хотели заказать ему специальный слуховой аппарат, но он отказался его носить, чтобы травли было меньше. Сын рассказывал как издевались над ним дети – могли подойти сзади и начать говорить шепотом, а потом резко кричали ему в ухо. При этом все смеялись, а он не мог им ничего ответить, не умеет драться. Мы сигнализировали об этих ситуациях в школу, но дальше разговоров дело не шло», – передает РИА «Новости» слова матери подростка.

Она рассказала, что осенью 2017 года родители запретили сыну пользоваться интернетом и отобрали телефон после того, как он начал выкладывать в соцсетях видео с массовой резней, после чего мальчик начал вести дневник.

«Однажды я читала его дневник. Я ужаснулась, мне было очень больно за моего ребенка. Он изложил на бумаге все свои переживания, которые он испытывает в школе каждый день. Я показала эти записи учителю и психологу. Мы с ним много разговаривали об этом, успокаивали, водили на спортивные тренировки, чтобы его отвлечь», – сказала Тагирова.



Как отметила женщина, психолог, который разбирался в ситуации и прочел дневник, сказал, что ребенок пошел на этот поступок, потому что очень долго копил переживания.

Она рассказала также, что сын чувствует в СИЗО себя плохо, у него начинается весенняя аллергия.



«У сына аллергия, весной начинается обострение. Нам известно, что он чувствует себя очень плохо. В СИЗО ему не обеспечивают медицинский уход, и мы не можем передать необходимые препараты для лечения», – сказала Тагирова.



Она рассказала, что во время заседания в Верховном суде в субботу суд обеспечил видеосвязь с подростком из СИЗО.



«Мы сейчас видели своего ребенка по экрану. По нему видно, что он болеет, но поговорить нам с ним не удалось. Сейчас будем добиваться свидания с ним, чтобы оценить состояние его здоровья и помочь ему», – сказала Тагирова.

Адвокат Сергей Чирков заявил, что Верховный суд Башкирии в субботу оставил без изменений решение стерлитамакского суда об аресте подростка, устроившего в школе поножовщину.



Напомним, в апреле в городе Стерлитамак (Башкирия) вооруженный ножом ученик напал на школу. Ранения получили три человека. Перед нападением подросток выложил на странице в соцсети видео из «Колумбайна».

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Устроившего атаку школьника арестовали.