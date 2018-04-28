Сын экс-президента Гвинеи арестован в США за рабовладельчество

В американском штате Техас полиция арестовала 57-летнего Мохамеда Туре, сына первого президента Гвинеи Ахмеда Секу Туре.

Мужчину и его жену обвиняют в том, что они в течение 16 лет держали в рабстве девушку, передает РИА «Новости» со ссылкой на минюст США.

По данным следствия, девочка была привезена из Гвинеи в США в 2000 году, когда ей было пять лет. Через несколько лет ее заставили заботиться о детях семейной пары и выполнять работу по дому.

Девушка подвергалась побоям и психологическому давлению. Она не ходила в школу, не знала английский, была вынуждена спать на голом полу.

В 2016 году рабыне удалось сбежать из дома при помощи соседей.

Супруги отрицают свою вину и заявляют, что девушку воспитывали как родную дочь.

За использование рабского труда паре грозит до 20 лет тюрьмы.

Ахмед Секу Туре был первым президентом Гвинеи. Он занимал свой пост с 1958 до 1984 года.