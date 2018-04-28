Шойгу провел разговор с главой минобороны Франции

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой французского военного ведомства Флоранс Парли.

Телефонный разговор состоялся в субботу по инициативе французской стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение министерства обороны России.

Были обсуждены «актуальные вопросы обеспечения региональной и глобальной безопасности».