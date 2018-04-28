Австралия и Канада решили перебросить авиацию на Окинаву

На базу ВВС США Кадена на японском острове Окинава планируется перебросить патрульные самолеты Австралии и Канады, сообщило внешнеполитическое ведомство Японии.

В МИД Японии утверждают, что самолеты перебрасываются с целью участия в операциях по наблюдению за активностью торговых судов КНДР и соблюдением санкций Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«Помимо США несколько стран-партнеров решили принять участие в деятельности по наблюдению за незаконной морской деятельностью со стороны северокорейских судов, включая передачу грузов в море с судна на судно, что запрещено санкциями Совбеза ООН», – объявили в японском МИД.

Токио положительно оценил расширение числа участников миссии, указав на то, что эти меры полностью соответствуют «стремлению международного сообщества оказать максимальное давление на Северную Корею, чтобы та отказалась от своей ракетно-ядерной программы».

Напомним, в конце прошлой недели Япония обнаружила к югу от Окинавы китайский авианосец. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспокойстве США по поводу способности Китая контролировать жизненно важные торговые маршруты.