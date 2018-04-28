Во Владивостоке из-за нарушений пожарной безопасности закрыли кинотеатр

По итогам проверки обеспечения пожарной безопасности во Владивостоке временно закрыли кинотеатр New Wave Cinema, говорится в сообщении управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю.

Суд обязал кинотеатр устранить нарушения. Директор компаний ООО «Новая волна синема» и ООО «Кинопрокат» был предупрежден об уголовной ответственности за неисполнение решения суда, передает РИА «Новости».

Судебным приставам пришлось прервать киносеанс, зрителей попросили покинуть помещение.

Напомним, массовые проверки торгово-развлекательных центров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, к которому привело короткое замыкание, вызванное протечкой через крышу. В результате пожара погибли 60 человек.