Мэттис не исключил увеличения численности контингента США в Польше

Глава Пентагона Джеймс Мэттис перед встречей с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком выразил готовность обсудить увеличение численности американского контингента на территории Польши.

«Польша – наш союзник по НАТО. В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности», – заявил Мэттис, слова которого передает ТАСС.

Отметим, что Варшава неоднократно заявляла о якобы существующей угрозе от России, постоянно требуя от НАТО увеличить войсковой контингент в республике. Москва в свою очередь подчеркивала, что это России угрожает строительство ПРО США в Польше.