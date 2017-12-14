Павел Деревянко приветствовал проведение Года театра в России

«Это здорово. Это значит, что театр получит повышенное внимание со стороны государства», – сказал Деревянко газете ВЗГЛЯД, комментируя поддержку президентом Владимиром Путиным идеи объявить 2019 год в России Годом театра.

Актер театра и кино Павел Деревянко приветствовал идею объявить 2019 год Годом театра. «Это здорово. Это значит, что театр получит повышенное внимание со стороны государства», – отметил он.

По его словам, многие театры сейчас выискивают средства на постановку спектаклей. «Официально урезаются бюджеты, нельзя привлекать дополнительные средства... Здорово, что будет Год театра», – сказал Деревянко.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра. «Давайте так и сделаем – 2019 год объявим в России Годом театра», – заявил Путин на встрече с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным.

В ответ на это Калягин сказал, что «театральная общественность будет счастлива».

Глава государства отметил, что необходимо будет поработать над программой Года театра, и попросил представить ему соответствующие предложения.

«Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года», – подчеркнул Калягин.

Он представил главе государства трехстраничный перечень подходов к решению актуальных проблем театральной сферы. Перечисляя некоторые из них, он назвал необходимость ремонта зданий, вопросы образования, зарплат, технической базы.