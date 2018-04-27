От взрыва под Калининградом погиб 12-летний мальчик

В Калининградской области на территории бывшего воинского полигона погиб 12-летний мальчик, сообщает СУ СК по региону.

«В поселке Корнево Багратионовского городского округа на территории бывшего воинского полигона играли дети. В ходе игры они бросили камень в неустановленный предмет, предположительно боеприпас, лежавший на земле, который взорвался», – говорится в сообщении ведомства.

В результате на месте ЧП, по предварительной информации, погиб 12-летний мальчик, еще двое детей получили осколочные ранения.

По факту происшествия начата проверка. На месте работает следственная группа и специалисты-взырывотехники.