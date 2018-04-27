США рассказали, к чему приведет отказ КНДР от уничтожения ядерного оружия

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон требует полного уничтожения оружия массового поражения Северной Кореи.

Помпео отметил, что в противном случае США продолжат давление на КНДР, передает ТАСС.

На прошлой неделе Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний, а также о закрытии испытательного полигона на севере страны. Кроме того, северокорейский лидер дал согласие на проверку ядерного полигона инспекторами из США. Москва назвала обещания Ким Чен Ына реализацией плана России и Китая по КНДР.