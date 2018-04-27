Фонд «История Отечества» реализовал более 100 проектов в 2017 году

Эффективность работы фонда «История Отечества» доказывают десятки различных реализованных инициатив, заявил председатель Российского исторического общества (РИО), председатель совета фонда «История Отечества» Сергей Нарышкин.

«Фонд сыграл заметную роль в реализации программ исторического просвещения. При его финансовой поддержке было реализовано более ста актуальных и востребованных инициатив. Еще 65 проектов получили поддержку фонда по итогам первых конкурсов в текущем году», – цитирует Нарышкина ТАСС.

По его словам при поддержке фонда было реализованы различные выставочные, проекты, ключевой темой которых стало столетие революционных событий 1917 года.

«Приоритетным направлением деятельности была поддержка проектов, посвященных Русской революции 1917 года. Поддержку получили более 70 ключевых проектов, среди них были крупные конференции, выставки, фильмы, издательские проекты», – подчеркнул глава РИО.

Особое внимание фонд уделяет историческому просвещению молодежи, для которой организуются специальные экспедиции.

«В числе поддержанных инициатив есть проекты по проведению образовательных археологических экспедиций для молодежи. Это новое направление нашей деятельности, которое очень востребовано в преддверии столетия российской академической археологии», – отметил Нарышкин.

Фонд «История Отечества» был создан в 2016 году указом президента России. Основной целью его деятельности является популяризация отечественной истории в стране и за рубежом, сохранение исторического наследия и традиций народов России, а также поддержка программ исторического просвещения.