Путин назвал списавших деньги с его счета банкиров «страшными людьми»

Со счета президента спишут 104 тыс. рублей, чтобы посадить 1040 сосен. После того, как банкир получил согласие президента и решил отдать ему сертификат, президент России Владимир Путин назвал банкиров «страшными людьми».

Президент России Владимир Путин в ходе заседания попечительского совета Русского географического общества пошутил, назвав банкиров «страшными людьми». Видео разговора опубликовал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов.

«Вы за деньгами уже идете? Страшные люди эти банкиры»: Костин списал со счета Путина 104 тысячи рублей за посадку леса pic.twitter.com/bld1TDmUbC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 27 апреля 2018 г.

В рамках заседания глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в Иркутской области необходимо посадить более тысячи деревьев. Ранее территория иркутского лесничества пострадала из-за пожаров.

Он уточнил, что необходимо посадить 1040 сосен, и предложил сделать это от имени Путина.

«Но для этого нам нужна ваша команда списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тыс. рублей», – заявил Костин.

«Конечно, не возражаю», – сказал президент России.

После этого Костин объявил, что передаст Путину именной сертификат с указанием геолокации посадки новых деревьев, и пошел с документом к Путину.

«Вы за деньгами уже идете? Страшные люди эти банкиры!», – посмеялся Путин.

Ранее Путин пошутил про «cингулярность».