СМИ: Ким Чен Ын возит с собой в поездки персональный туалет

Председатель КНДР Ким Чен Ын возит с собой в поездки персональный туалет, чтобы информация о состоянии его здоровья оставалась конфиденциальной, пишет газета Washington Post со ссылкой на экс-сотрудника подразделения армии по охране лидера страны и его семьи Ли Ен Голь.

«Вместо того, чтобы пользоваться общественным туалетом, у лидера Северной Кореи есть личный туалет, который следует за ним, когда тот путешествует», – цитирует Ли Ен Голь РИА «Новости».

В публикации Washington Post отмечается, что поскольку экскременты лидера КНДР содержат информацию о его физическом здоровье, они не должны попасть в руки третьим лицам.

Напомним, Ким Чен Ын стал первым главой КНДР, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны в пятницу прошла его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Примечательно, что когда Ын покидал Юг, его лимузин сопровождали бегущие за машиной охранники.