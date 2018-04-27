Силовики пресекли канал поставки наркотики в Россию из ЕС

ФСБ и МВД России задержали шестерых участников преступной группировки, занимавшейся крупными поставками наркотиков в Россию из стран Евросоюза.

Правоохранительные органы пресекли деятельность лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ из стран ЕС для сбыта на территории Северо-Западного федерального округа, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ России.

Организаторами и активными членами группировки были граждане России. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области были задержаны с поличным 6 членов группировки. В отношении них возбуждено два уголовных дела, они арестованы.

Добыты сведения, подтверждающие систематический характер наркопоставок. Из незаконного оборота было изъято более 173 кг гашиша, около 1,8 кг кокаина, 5 тыс. таблеток 2С-В (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин), 1,1 кг амфетамина.

Также были изъяты пистолет-пулемет «Скорпион», два карабина «Сайга», три пистолета «Glock» (один с «глушителем»), пистолет Parabellum, пистолет Schmeissers с боеприпасами к ним (более 1000 патронов), три ручных осколочных гранаты Ф-1, а также 6 транспортных средств, оборудованных высокотехнологичными тайниками.

Ранее в апреле на Южно-Уральской железной дороге был задержан организатор поставок в Россию наркотиков из Средней Азии. Полицейские изъяли 14 килограммов гашиша, предназначенного для сбыта мелким оптом.