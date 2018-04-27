Победу над нацизмом предложили признать всемирным наследием

Совет Федерации обратился к парламентам и международным организациям с предложением признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, заявила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Так, Совфед предложил ряду парламентов «обратиться совместно к Организации объединенных наций, ЮНЕСКО, другим авторитетным международным организациям» с данной инициативой, рассказала Матвиенко на встрече с Совета законодателей России с президентом Владимиром Путиным.

Спикер предложила также признать памятники борцам с нацизмом всех стран всемирным мемориалом, передает РИА «Новости».

«Это стало бы надежной преградой попыткам переписывания, фальсификации истории в целом двадцатого века и Великой Отечественной войны», – добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что внимание к ветеранам Великой Отечественной войны должно быть постоянным.