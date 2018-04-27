Путин призвал законодателей не терять связь с избирателями

Президент Владимир Путин, выступая на Совете законодателей России, заявил, что для парламентских институтов обратная связь с избирателями чрезвычайно важна, «поэтому надо как можно больше общаться с людьми».

«Для парламентских институтов – и федеральных, и региональных – представительная функция не менее важна, чем законодательная. Поэтому надо как можно больше общаться с людьми и встречаться с ними регулярно. Будьте рядом с ними, будьте доступны, в том числе в трудных для граждан ситуациях», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент добавил, что современное и гибкое законодательство необходимо во всех областях, разнобоя в подходах допускать нельзя.

«Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях. А это значит расширение пространства свободы для предпринимательства, научного, творческого поиска, новаторства, без этого ничего не получится. Поэтому нельзя допустить разнобоя в подходах, в понимании общей работы», – сказал он.

Путин отметил, что нужно создать «единую стройную правовую систему», где региональные и местные правовые акты «органично встроены в общую концепцию, не размывают, а разумно дополняют и развивают федеральное регулирование».

Также глава государства отметил важность обеспечения обратной связи с избирателями. «Конечно, вы все этим занимаетесь, но хотел бы особо отметить: для парламентских институтов, и федеральных, и региональных, представительная функция не менее важна, чем законодательная. Поэтому надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно… Только в таком открытом, честном общении и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства», – сказал Путин.