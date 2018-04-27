Депутаты Госдумы встретились со спикером парламента Армении

Находящиеся с визитом в Армении депутаты Госдумы встретились со спикером армянского парламента и комитетом по международным делам, сообщил глава комитета нижней палаты российского парламента по делам СНГ Леонид Калашников.

Калашников сказал, что во время встречи обсуждались вопросы стратегического союзничества. «Мы не можем советовать нашим армянским товарищам, как им поступать, это дело армянское. Но мы смотрим на это и рассчитываем, что это будет не в ущерб нашим союзническим отношениям, это точно будет мирным путем и это будет в условиях норм конституции», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в субботу российские парламентарии проведут встречи с представителями всех фракций армянского парламента.

Ранее в Кремле сообщали, что переговоры представителей Армении, посетивших Москву, были сконцентрированы вокруг необходимости скорейшего конституционного урегулирования кризиса в стране.