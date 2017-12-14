Хабенский рассказал о «кровавом поцелуе» с Джоли

Актер Константин Хабенский рассказал журналисту Юрию Дудю о том, как устроил бунт на съемочной площадке фильма «Селфи», и о поцелуе с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Народный артист России Константин Хабенский стал гостем нового выпуска шоу «ВДудь», видео опубликовано на YouTube.

Он рассказал журналисту Юрию Дудю, что устроил бунт на съемочной площадке фильма «Селфи».

«Я человек терпеливый, но до определенного предела. Я устроил бунт, потому что у нас не было финала, он не был готов. Я попросил продюсеров и сценаристов, чтобы они приехали и все вместе обсудили, какой финал мы будем снимать. Потому что было два варианта финала. Я предложил разобраться хотя бы с одним. Трое против одного проголосовали за тот финал, который сейчас есть. У меня было другое мнение, я хотел по-другому раскрыть героя. Одна сцена была вырезана, но она спасала все, она переводила фильм на другой уровень», – заявил Хабенский.

Кроме этого, он рассказал о съемках с голливудской актрисой Анджелиной Джоли, которая по сценарию должна была сделать ему искусственное дыхание:

«Американские пограничники задавали мне вопрос о том, как это, целоваться с Анджелиной Джоли? Это был не поцелуй, а искусственное дыхание. Целовался мой коллега, не я. Когда у тебя полный рот «кинокрови», и тебе это надо все выплюнуть, ну вот такой поцелуй, если это искусственное дыхание можно так назвать», – сообщил Хабенский.

По словам актера, на съемках фильма «Особо опасен» предполагалось, что коллеги его вытащат из ванной и сделают искусственное дыхание, но он попросил, чтобы это делал не мужчина.

Хабенский уточнил, что готов сниматься бесплатно или за символические деньги, если проект ему интересен или его роль будет позицией, но отметил, что от него зависят много людей, которые живут, потому что актер работает.